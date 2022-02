«Let's Dance»: Erfolgreicher Auftakt in die Jubiläumsstaffel

«Let's Dance» ist am vergangenen Freitagabend (18. Februar 20:15 Uhr live bei RTL und RTL+) erfolgreich in die 15. Jubiläumsstaffel gestartet. «Die grosse Kennenlernshow» konnte eine Einschaltquote von durchschnittlich 4,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielen, wie der Sender RTL in einer Mitteilung schreibt. Das entspricht einem Marktanteil von 16,1 Prozent. Beim jungen Publikum konnte sich «Let's Dance» dieses Jahr sogar als Tagessieger durchsetzen.