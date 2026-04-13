«Let's Dance»: Esther Schweins scheidet verletzungsbedingt aus

«Leider müssen wir uns vorzeitig von Esther Schweins verabschieden. Verletzungsbedingt wird sie bei ‹Let›s Dance' nicht weitertanzen können», heisst es unter anderem in einem Beitrag auf dem offiziellen Instagram–Profil der Show. Zuvor war bereits bekannt, dass sich die 55–Jährige zwei Rippen gebrochen hatte. Auf der Social–Media–Plattform wird genauer erklärt, warum die Schauspielerin aussteigt: «Grund für Esthers gesundheitliches Tanz–Aus ist eine ihrer zwei gebrochenen Rippen. Diese hat sich verschoben, sodass es zu risikoreich für sie ist, weiterzumachen – so der ärztliche Rat.»