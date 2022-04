«Let's Dance» fällt aus? RTL schockt Fans und Promis mit Aprilscherz

RTL hat die Fans von «Let's Dance» (auch bei RTL+) an diesem Freitag an der Nase herumgeführt. «Wir haben leider keine guten Neuigkeiten für euch. Leider kann Show 6 aufgrund von zu vielen Corona-Ausfällen am Freitag nicht stattfinden», heisst es in einem Instagram-Post. Doch ein zweites Bild bringt die Auflösung: «April, April! Heute tanzen alle Promis und Profis mit.» Show sechs findet demnach an diesem Freitagabend (20:15 Uhr) statt. Kurzzeitig zeigte der Scherz bei den Tänzern, der Jury und den Fans Wirkung.