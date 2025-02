«Let's Dance»-Familie: Diese Profitänzer sind schon Eltern

Massimo Sinató

Auch das «Let‹s Dance»–Urgestein Massimo Sinató (44), das schon seit 2010 in der RTL–Tanzsendung mit dabei ist und dieses Jahr seine 15. Staffel absolviert, ist bereits Vater. Im April 2021 brachte seine Frau Rebecca Mir (33) den gemeinsamen Sohn zur Welt. «Ich hätte nicht gedacht, dass es etwas gibt auf der Welt, was man so sehr lieben kann. Ich lieb› ja meine Frau, ich lieb' meine Familie. Aber mein Sohn, das ist abgöttisch, dieses Gefühl!», schwärmte er vor wenigen Wochen im TV bei «Gala». Für seine Familie, die es wohl ohne die Show gar nicht geben würde, legte er 2021 die einzige Pause während seiner «Let's Dance»–Zeit ein. 2012 hatte er in der Sendung mit Model und Moderatorin Rebecca Mir getanzt. Aus beiden wurde ein Paar, die Hochzeit erfolgte 2015 auf Sizilien.