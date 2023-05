«Let's Dance»-Finale: Das sind die Tänze von Anna Ermakova und Co.

Bei Julia Beautx und Zsolz Sándor Cseke wird es magisch zu «Frozen»

Finalistin Beautx und ihr Profi-Tanzpartner Zsolz Sándor Cseke haben sich indes als Freestyle-Thema für das beliebte Disney-Musical «Frozen» entschieden, und tanzen zu den Songs «Do You Want To Build A Snowman?», «Into The Unknown» und «Let It Go» aus «Die Eiskönigin» sowie der Fortsetzung «Die Eiskönigin II». Zuvor steht als Jury-Tanz eine Rumba zu «Bésame Mucho» von Cesaria Evora an. Als Lieblingstanz legen Beautx und Partner einen Tango zu «Tanguera» von Sexteto Mayor aufs Parkett.