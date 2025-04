«Let's Dance»: Für Marc Eggers hat es sich ausgetanzt

Kreativität bei der Jury–Challenge

Drei starke 29 Punkte und einmal unter der magischen 20–Punkte–Marke lautete schliesslich die Bilanz. Aber damit war der Abend noch nicht erledigt, denn zum ersten Mal in der «Let's Dance»–Geschichte stand die Jury–Challenge an. In drei Teams aufgeteilt mussten die Paare zur selben Musik eine Choreo aus mehreren Tanzstilen aufführen. Mit neun Punkten wurde die Gruppe aus Selfiesandra, Marc und Jeanette mit ihrem «Theater des Tanzes» am besten bewertet.