Das war die «Love Week»

«Let's Dance»: Für Timur Ülker hat es sich ausgetanzt

Am Freitagabend standen in der «Love Week» die Jury-Teamtänze bei «Let's Dance» an. Dafür schlüpfte sogar Joachim Llambi ins pinke Glitzer-Kostüm. Am Ende musste sich Timur Ülker verabschieden.