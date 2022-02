«Let's Dance»: Hardy Krüger jr. hat Corona und muss aussetzen

Schauspieler Hardy Krüger (53) jr. ist «positiv auf das Coronavirus getestet» worden. Das hat der Sender RTL am Donnerstag bekannt gegeben. Er und seine Tanzpartnerin Patricija Ionel (27) können deshalb nicht an der bevorstehenden «Let's Dance»-Show am Freitag (25.2., 20:15 Uhr, RTL und RTL+) teilnehmen. «Die gute Nachricht: Dem 53-Jährigen geht es super!», meldet der Sender immerhin auch.