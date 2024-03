«Let's Dance»: Hartes Training setzt den Promis bereits zu

Mark Keller befürchtete eine Operation

Besonders hart erwischt hat es den ältesten Promi in der Runde, Schauspieler Mark Keller (58). Er musste direkt nach der Auftaktfolge in der vergangenen Woche ins Krankenhaus: «Bei der Hebung in der Sendung war die Belastung eine andere als im Training und der Daumen ist durchgekracht», erklärte der «Bergdoktor»–Star im RTL–Interview. «Dann habe ich gedacht: Irgendetwas stimmt nicht.»