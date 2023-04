«Let's Dance»: Heisse Salsa, mieser Samba

«Alles, was man da machen muss, ist Hüfte schwingen, sexy sein und flirten», stellte Julia Beautx (23) nach dem Training für ihren Samba mit Zsolt Sándor Cseke (35) fest. Eigentlich eine Rolle, in der sie sich auf der Bühne zunächst nicht wohlfühlte. «Samba ist mies», flossen sogar die Tränen bei der YouTuberin und Schauspielerin. Doch in der Liveshow war davon nichts mehr zusehen. «Die Technik war da», lobte Mabuse. «Ich will mit dieser Chica tanzen. Das war voller Energie, als hättest du dein Leben lang Samba getanzt», konnte sie Jorge González (55) begeistern. «Du kommst da runter und sagst: ‹Friss mich so wie ich bin.›», freute sich Joachim Llambi über ihre Entwicklung. Dafür vergaben die beiden Juroren zehn Punkte, von Mabuse gab es neun Zähler.