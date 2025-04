«Let's Dance»: Ikonische Tänze und die ersten 30 Punkte der Staffel

Ikonische Tänze, ein Discofox–Marathon, zwei Geburtstagskinder sowie ein gemeinsamer Tanz von Juror Joachim Llambi (60) und Moderator Daniel Hartwich (46)... viel war geboten in der aktuellsten Ausgabe von «Let's Dance» am 11. April bei RTL (auch via RTL+). Am Ende der Show musste mit Christine Neubauer (62) ein weiterer Promi die Tanzschuhe an den Nagel hängen. Davor sahen die Zuschauerinnen und Zuschauer aber die ersten 30 Punkte der aktuellen Staffel.