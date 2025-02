«Let's Dance»-Kandidat Taliso Engel spricht über seine Sehbehinderung

Im Interview mit RTL erklärte der 22–jährige Schwimmer, was das für sein Sehvermögen bedeutet: «Ich sehe auf meinem besseren Auge noch sechs bis acht Prozent, auf meinem schlechteren sind es noch drei bis vier Prozent.» Weiter führt er aus: «Man kann sich das ungefähr so vorstellen, dass ich nur noch am äussersten Rand vom Auge zur Seite hin etwas sehe.» Am schärfsten Punkt des Sehens sehe er eigentlich fast gar nichts mehr. Farben könne er aber noch sehen, worüber er sei froh sei, so Engels zudem im «RTL erleben»–Podcast.