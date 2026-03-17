«Let's Dance»-Kandidatin Betty Taube: Das Kinderheim war ihre Rettung

Betty Taube: «Wer weiss, was aus mir geworden wäre»

Betty Taube wuchs bei ihrer alleinerziehenden Mutter auf, die an Alkoholabhängigkeit litt. Bis zu ihrem achten Lebensjahr lebte sie dort, dann kam sie in ein Kinderheim, wo sie bis zu ihrem 19. Lebensjahr blieb. Als Kind verstand sie diese Entscheidung nicht. Erst später habe sie erkannt, dass es ihre «Rettung» gewesen sei. Die Zeit dort habe sie «zu dem gemacht, was ich heute bin», sagt sie dem Sender. Und: «Wer weiss, was aus mir geworden wäre, wenn ich nicht in dieses Kinderheim gekommen wäre.»