«Let's Dance»-Kandidatin Marie Mouroum erwartet ein Baby

Tanzpartner Alexandru Ionel will Patenonkel werden

Alexandru Ionel freut sich ganz besonders über die Nachricht. Der Profitänzer postete auf seinem eigenen Account zwei gemeinsame Fotos von der Tour. Darauf formt er mit seinen Händen ein Herz vor Marie Mouroums Bauch, während beide überglücklich in die Kamera strahlen. «Alles Liebe für Euch, meine Mashka. Herzlichen Glückwunsch, es ist traumhaft schön und ich will mindestens Patenonkel sein», schrieb er dazu und gab ein Versprechen mit auf den Weg: «Ich bringe dann auch Standard und Latein bei.»