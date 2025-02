«Let's Dance»-Kultstimme Patrick Linke: Leben im «Off» hat Vorteile

Dann ist also eine Erkältung Ihre grösste berufliche Gefahr?

Linke: Ja, aber Gott sei Dank bekomme ich die nur einmal im Jahr. Oft im Dezember in der Weihnachtszeit oder um Neujahr herum. Komischerweise immer zur gleichen Zeit. Das wissen auch alle in meinem Umfeld. Einmal war ich allerdings auch während «Let's Dance» erkältet. Das war vergangenes Jahr – aber da haben auch wirklich alle herumgeschnieft und gehustet. Da kann man sich schützen und die Hände waschen so viel man will, da steckt man sich einfach an.