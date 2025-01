«Let's Dance»-Kultstimme wechselt für «Alles was zählt» vor die Kamera

Das passiert in der Eventwoche

In der «Alles was zählt»–Eventwoche (17. bis 21. Februar ab Folge 4.637 und bereits je 7 Tage vorher auf RTL+) stehen Simone (Tatjana Clasing) und Richard Steinkamp (Silvan–Pierre Leirich) nach dem Verlust ihrer Eishalle mit ihrer Firma am Abgrund. Weiter verrät der Sender vorab: Tochter Jenny (Kaja Schmidt–Tychsen) stürzt nach ihrer Flucht nach Mallorca in ein tiefes emotionales Loch.