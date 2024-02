«Let's Dance»: Lulu Lewe möchte aus Sarah Connors Schatten treten

Ihre Debütsingle schaffte es in die Charts

Mit nur neun Jahren trat Sophia–Luisa Lewe, so ihr vollständiger Name, erstmals in der Öffentlichkeit auf. Damals war sie in dem Musikvideo von Sarah Connors (43) Hit «From Sarah with Love» zu sehen. «Seitdem stand ich eigentlich immer im Schatten meiner Schwester», erinnert sich die 31–Jährige.