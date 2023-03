«Let's Dance»: Michael «Mimi» Kraus war «noch nie so schlank»

Michael «Mimi» Kraus (39) überrascht derzeit von Woche zu Woche mit seinen tänzerischen Fähigkeiten bei «Let's Dance» (auch auf RTL+). Nach eineinhalb Monaten hat der ehemalige Handball-Profi nun sage und schreibe zehn Kilo abgenommen, wie RTL berichtet. Die Waage zeige nun nicht mehr 110, sondern glatte 100 Kilogramm an. Seine Frau Isabel «Bella» Kraus (33) habe ihn «noch nie so schlank gesehen», verriet die Influencerin dem Sender am gestrigen Freitag im Interview nach der Live-Show, bei der sie im Publikum sass.