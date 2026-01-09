«Let's Dance»: «Ninja Warrior»-Athlet Joel Mattli ist mit dabei

Der «Let's Dance»–Cast für 2026 nimmt weiter Form an: RTL hat an diesem Freitag den nächsten Kandidaten bestätigt. Demnach wird sich der Schweizer «Ninja Warrior»–Sportler Joel Mattli (31) auf dem Tanzparkett präsentieren. «Tanzen ist komplettes Neuland», erklärt der Star aus der Parcours–Show im Interview mit dem Sender. «Gerade diese technischen Feinheiten, diese harmonischen Hüftbewegungen. Ich hoffe, das harte Arbeit sich da auszahlt.» Er wolle alles geben, «um tanzen zu lernen, um euch am Ende der Woche eine geile Show präsentieren zu können».