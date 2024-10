«Let's Dance»-Paar Patricija und Alexandru Ionel verrät Babynamen

Bezug zu Bruder, Nachnamen und Musik

Zu den angesprochenen Bedeutungen der Namen verraten sie ihren insgesamt knapp 200.000 Followerinnen und Followern auf Instagram: «Elison enthält die gleichen Buchstaben wie Noelis, unserem grossen Schatz, und so haben die beiden Brüder eine besondere Verbindung», heisst es in Anspielung auf ihren Erstgeborenen. Doch damit nicht genug: «Auch unser Nachname Ionel findet sich in Noelis und Elison wieder, was die Einheit unserer Familie symbolisiert», schwärmen sie vom erweiterten Familienglück.



Und dann wäre da noch das kleine Mädchen, die erste Tochter der Ionels: «Melody ist ein wunderschöner, klangvoller Name, der perfekt zu unserer künstlerischen Familie passt und die Musik in unserem Leben widerspiegelt», erklären Patricija und Alexandru in ihrem gleichlautenden Post.