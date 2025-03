«Let's Dance»: Paola Maria und Massimo «Zorro» Sinató sind raus

Motsi versaut die Höchstwertung

Denn erst danach eröffneten Neubauer und Lusin den Contemporary–Reigen – weder barfuss noch bauchfrei. Stattdessen warfen sie sich passend zu «Send in the Clowns'» in Harlekin–Outfits. Und siehe da: Mit ihrer Performance sorgten sie tatsächlich für feuchte Augen im Publikum, darunter auch bei Motsi Mabuse (43). Und Joachim Llambi (60) attestierte sogar einen Gänsehaut–Moment bei sich. In Punkten ausgedrückt waren das doch wirklich 29 Punkte – ausgerechnet Motsi hatte die Bestwertung um einen Punkt verhindert.