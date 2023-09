«Let's Dance»-Profi Andrzej Cibis enthüllt Babygeschlecht

Der werdenden Mutter schiessen ob der wundervollen Nachricht Tränen in die Augen. Ehemann Andrzej Cibis schliesst sie herzlich in seine Arme. «Danke an unsere Freunde, die diese schöne Gender–Reveal–Überraschung für uns organisiert haben. Überwältigt & so aufgeregt», schreiben Cibis und seine Ehefrau im Post–Text ihres Videos.