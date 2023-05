«Let's Dance»-Profi-Challenge 2023: Das ist dieses Jahr anders

18 Profis treten am 26. Mai 2023 in neun Paaren auf. Dabei sind unter anderem Ekaterina Leonova (36), Massimo Sinató (42) und Christina Luft (33). Eine neue Gewinnerin wird es auf jeden Fall geben. Renata Lusin (35), die in den beiden Vorjahren mit wechselnden Partnern den Sieg davontrug, ist nicht dabei.