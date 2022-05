«Let's Dance»-Profi-Challenge: Renata Lusin holt sich erneut den Pokal

Mit der Profi-Challenge hat die diesjährige Staffel von «Let's Dance» am Freitagabend bei RTL (und RTL+) ihren Abschluss gefunden. Zehn Tanzpaare kämpften auf dem Parkett um den grossen Profi-Pokal. Am Ende konnten Renata Lusin (34) und Christian Polanc (44) die Zuschauerinnen und Zuschauer am meisten überzeugen.