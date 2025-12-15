«Let's Dance», «Schlag den Star» und mehr: Das TV-Jahr der Pooths

«Schlag den Star»

Ein gemeinsamer TV–Auftritt folgte im September: Verona und Diego Pooth traten gegen Natascha (61) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) bei «Schlag den Star» an. In der Live–Show standen nach zahlreichen Führungswechseln schliesslich um 1:52 Uhr die Ochsenknechts als Sieger fest. Dass ausgerechnet das finale Spiel wegen gesundheitlicher Probleme von Natascha ausgetauscht werden musste, sorgte in den sozialen Netzwerken für einige Diskussionen. Doch die Pooths zeigten sich als faire Verlierer. «So ist das im Leben, man kann nicht alles gewinnen, das ist völlig in Ordnung», sagte Diego im Anschluss in einer Instagram–Story. «Die Ochsenknechts haben verdient gewonnen, sie haben tapfer gekämpft und Gas gegeben.» Es sei eine coole Show gewesen, die sehr viel Spass gemacht habe.