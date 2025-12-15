«Let's Dance», «Schlag den Star» und mehr: Das TV-Jahr der Pooths

Verona Pooth (57) und Diego Pooth (22) haben ein ereignisreiches Jahr hinter sich. Das Mutter–Sohn–Gespann mischte die deutsche Fernsehlandschaft auf und sorgte mit Auftritten, ob allein oder im Duo, für Begeisterung. Ein Rückblick.
«Let's Dance»
Diego Pooth stellte ab 21. Februar seine Tanzqualitäten unter Beweis. Der Sohn von Verona Pooth trat bei der RTL–Show «Let's Dance» an. «Die grosse Bühne ist nicht meins: Scheinwerfer an und alle Augen auf mich, aber dem muss ich mich stellen, sonst habe ich keine Chance», erklärte er spot on news vor der Sendung. Er wolle «mit Fleiss und Disziplin mein überschaubares Talent wettmachen. Für mich ist das eine sportliche Herausforderung – ein Wettkampf.» Dieser Wettkampfgedanke brachte dem 22–Jährigen den gewünschten Erfolg. Gemeinsam mit Tanzpartnerin Ekaterina Leonova (38) gewann er die 18. Staffel und setzte sich überraschend gegen Turn–Olympiasieger Fabian Hambüchen (38) und Para–Schwimmer Taliso Engel (23) durch.
«Villa der Versuchung»
Mutter Verona Pooth unterstützte ihren Sohn bei seinem «Let's Dance»–Abenteuer immer wieder vor Ort. Doch ein paar Auftritte verpasste sie, da sie selbst mit ihrer Karriere beschäftigt war. Im Mai wurde bekannt, dass sie eine neue Reality–Show in Sat.1 moderieren werde. In der «Villa der Versuchung» mussten 14 prominente Teilnehmer auf Luxus verzichten, für jegliche Annehmlichkeit wurde das Preisgeld von 250.000 Euro reduziert. Die ab Juli ausgestrahlte Sendung entschied am Ende Jasmin Herren (46) für sich. Für Pooth war es eine Rückkehr zur Moderation, da sie in den vergangenen Jahren eher als Kandidatin in TV–Shows aufgetreten war.
«Schlag den Star»
Ein gemeinsamer TV–Auftritt folgte im September: Verona und Diego Pooth traten gegen Natascha (61) und Wilson Gonzalez Ochsenknecht (35) bei «Schlag den Star» an. In der Live–Show standen nach zahlreichen Führungswechseln schliesslich um 1:52 Uhr die Ochsenknechts als Sieger fest. Dass ausgerechnet das finale Spiel wegen gesundheitlicher Probleme von Natascha ausgetauscht werden musste, sorgte in den sozialen Netzwerken für einige Diskussionen. Doch die Pooths zeigten sich als faire Verlierer. «So ist das im Leben, man kann nicht alles gewinnen, das ist völlig in Ordnung», sagte Diego im Anschluss in einer Instagram–Story. «Die Ochsenknechts haben verdient gewonnen, sie haben tapfer gekämpft und Gas gegeben.» Es sei eine coole Show gewesen, die sehr viel Spass gemacht habe.
«The Masked Singer»
Für Verona Pooth ging es munter weiter im TV. Ab Anfang November nahm sie auf einem der Ratestühle von «The Masked Singer» Platz. Mit Comedian Chris Tall (34) bildete sie das feste Rateteam von der Promi–Maskenshow. Sechs Live–Shows lang haben die beiden Stars mit einem Rategast Woche für Woche versucht, die Promis hinter den spektakulären Kostümen zu enttarnen. Am Ende setzte sich die Kölner Comedienne Meltem Kaptan (45) durch, die unter der Maske der missmutig dreinblickenden Kuh Muuhnika steckte.
Und wie steht es um Diego Pooths weitere TV–Karriere? «Wenn etwas Cooles kommt, das zu mir passt, bin ich sofort dabei», erklärte er Anfang September spot on news. Besonders sportliche und abenteuerliche Challenges hätten es ihm angetan. Ausserdem verriet Diego Pooth, welchen Rat ihm seine Mutter für den Weg in die Entertainmentbranche mitgegeben habe: «Immer erst mal ,Ja‹ sagen.» Das habe sich bereits bei «Let›s Dance» ausgezahlt. «Das hätte ich mir niemals zugetraut. Aber man darf sich nicht zu viele Gedanken machen, sondern sollte einfach machen und man selbst sein – dann klappt alles.»