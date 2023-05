«Let's Dance»-Sieg: Anna Ermakova hat einen Freund fürs Leben gefunden

Ein Gefühl, das definitiv auf Gegenseitigkeit beruht. Auch Lusin hat sich fest vorgenommen, mit seiner Tanzpartnerin in Kontakt zu bleiben. Direkt nach dem gemeinsamen Sieg sagte er: «Diese Zeit werden wir nie vergessen. Ich habe in Anna einen Freund gefunden. Und wir werden immer wieder sehr gerne an diese Zeit zurückdenken und jedes Mal versuchen, uns zu treffen, wenn es die Möglichkeit gibt.»