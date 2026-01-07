«Let's Dance»: Simon Gosejohann und Jan Kittmann sind dabei

Die nächsten Kandidaten für die neue «Let's Dance»–Staffel stehen fest: Comedian Simon Gosejohann (49) und «GZSZ»–Star Jan Kittmann (42) werden das Tanzbein schwingen, wie RTL bekannt gab. In den vergangenen Tagen hatte der Sender bereits Vanessa Borck, Esther Schweins, Sonya Kraus und Nadja Benaissa als Kandidatinnen angekündigt.
Simon Gosejohann träumt vom Finale
Für Simon Gosejohann steht mit «Let's Dance» die «grösste Challenge» seiner Karriere an, wie er in einem Instagram–Clip auf dem «Let‹s Dance»–Account erklärt. «Das wird wirklich wild», sagt der Comedian und betont, es gehe um weit mehr als nur eine Herausforderung. «Das ist Sport, das ist Leistung.» Aber auch Charme sei gefragt. Zudem freue er sich, «endlich mal was Glamouröses» zu machen. «Let›s Dance» sei für ihn «die Krönung», schwärmt er im RTL–Interview. Seine Ziele sind hoch gesteckt: Er wolle sich «ins Finale twerken», kündigt er an.
Bekannt wurde Simon Gosejohann vor allem als Comedian und Moderator. Seinen Durchbruch feierte er in den 2000er–Jahren mit der Sendung «Comedystreet», in der er mit versteckter Kamera Passanten an der Nase herumführte. Daneben arbeitet er auch als Schauspieler.
Jan Kittmann bringt Tanzerfahrung mit
Jan Kittmann träumte schon lange von einer Einladung zu «Let's Dance». Seit er die Sendung vor 15 Jahren erstmals sah, habe er mittanzen wollen, erzählt er im Interview mit RTL. «Ich liebe Herausforderungen, ich liebe Tanzen und ich liebe es, eine gute Show zu sehen», erklärt Kittmann. Noch schöner sei es, Teil einer Show zu sein.
Ganz neu ist das Tanzen für den Schauspieler allerdings nicht. Mit 16 Jahren entdeckte er seine Liebe dafür und trat schliesslich der Jazz–Modern–Dance–Gruppe «Outfaced» bei. Rund acht Jahre tanzte er bei der Formation. «Das war eine grossartige Zeit und wir haben auch Turniere getanzt, aber das ist schon anders als Standard und Latein», so der Schauspieler, der bei «GZSZ» Tobias Evers spielt.
Die Show werde «ein Brett», erklärte er die Herausforderung zudem in einem Video auf dem Instagram–Account von «Let's Dance». Dennoch freue er sich auf die «Magie der Show», Neues zu lernen und vor allem auf das Tanzen. Sorgen bereiten ihm mögliche Verletzungen und Juror Joachim Llambi (61), der allgemein als streng gilt. Auch seine eigenen Erwartungen wolle er nicht enttäuschen.
Insgesamt sollen 14 Promis an der Seite von Profitänzern in der 19. Staffel von «Let's Dance» auftreten. Die übrigen Kandidaten und das Startdatum gab RTL bislang nicht bekannt.