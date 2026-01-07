«Let's Dance»: Simon Gosejohann und Jan Kittmann sind dabei

Simon Gosejohann träumt vom Finale

Für Simon Gosejohann steht mit «Let's Dance» die «grösste Challenge» seiner Karriere an, wie er in einem Instagram–Clip auf dem «Let‹s Dance»–Account erklärt. «Das wird wirklich wild», sagt der Comedian und betont, es gehe um weit mehr als nur eine Herausforderung. «Das ist Sport, das ist Leistung.» Aber auch Charme sei gefragt. Zudem freue er sich, «endlich mal was Glamouröses» zu machen. «Let›s Dance» sei für ihn «die Krönung», schwärmt er im RTL–Interview. Seine Ziele sind hoch gesteckt: Er wolle sich «ins Finale twerken», kündigt er an.