«Let's Dance»: Sophia Thiel und Biyon Kattilathu müssen gehen

Jana Wosnitza (30) durfte mit einer Rumba antreten. «Tatsächlich ist mir bisher noch kein Tanz so schwer gefallen», sagte sie beim Training. In einem Kleid, das eher ein mutig drapierter Schal war, brachte die Moderatorin zu einer langsamen Version von «Can't Take My Eyes Off You» Sinnlichkeit aufs Parkett. González: «Du hast mich verzaubert und das ist schwierig! Was für eine sexy Jana heute!» Gesamtpunktzahl: 23.