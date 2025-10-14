«Let's Dance»-Star Christian Polanc: Liebeserklärung an Freundin Laura

Das Paar lernte sich im Urlaub kennen

Seine neue Beziehung hatte Christian Polanc im Februar auf Instagram öffentlich gemacht. «So dankbar und glücklich meine Liebe gefunden zu haben! Ich freue mich auf jeden Moment mit Dir und unserem gemeinsamen Tanz des Lebens... In unserem eigenen Rhythmus», schrieb er damals zu einem Bild von sich und seiner Partnerin. Kennengelernt haben sich die beiden im Oktober des vergangenen Jahres während eines Türkei–Urlaubs. «Es hat irgendwie gleich gefunkt», verriet er in einem «Gala»–Interview.