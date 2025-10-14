«Let's Dance»-Star Christian Polanc: Liebeserklärung an Freundin Laura

«Let's Dance»–Star Christian Polanc (47) schwebt seit einem Jahr mit seiner Freundin Laura im Liebesglück. Das feiert der Profitänzer nun auch mit seinen 103.000 Followern auf Instagram. Er teilte dort einen emotionalen Beitrag, den er mit «1 Jahr WIR» überschrieb, und machte seiner Partnerin damit eine grosse Liebeserklärung.
«Heute vor einem Jahr hat etwas begonnen, das mein Leben verändert hat», schreibt Christian Polanc zu einer Reihe von Pärchenbildern. «Manchmal fühlt es sich an, als wäre es erst gestern gewesen – und gleichzeitig so, als würden wir uns schon ewig kennen.»
«Dankbar für jede Sekunde»
Er sei «einfach unglaublich dankbar für jede Sekunde mit dir mein Schatz», richtet er weitere Worte an seine Freundin. «Für all das Lachen, die Nähe, die Gespräche, die Ruhe, das Chaos – einfach für alles, was uns ausmacht.» Ihre Liebe sei in diesem Jahr «so sehr gewachsen, wurde stärker, vertrauter, echter». Dennoch habe er das Gefühl, so Polanc, «dass sie jeden Tag noch ein Stück weiterwächst».
Am Ende seines Beitrags erklärt der Tänzer: «Ich freue mich auf alles, was noch kommt – auf all die kleinen und grossen Momente, auf die Reisen, das Lachen, die neuen Erinnerungen. Ich bin einfach glücklich und dankbar für unsere kleine Familie und für dieses Geschenk, das das Leben mir mit dir gemacht hat. Ich liebe Dich!»
Das Paar lernte sich im Urlaub kennen
Seine neue Beziehung hatte Christian Polanc im Februar auf Instagram öffentlich gemacht. «So dankbar und glücklich meine Liebe gefunden zu haben! Ich freue mich auf jeden Moment mit Dir und unserem gemeinsamen Tanz des Lebens... In unserem eigenen Rhythmus», schrieb er damals zu einem Bild von sich und seiner Partnerin. Kennengelernt haben sich die beiden im Oktober des vergangenen Jahres während eines Türkei–Urlaubs. «Es hat irgendwie gleich gefunkt», verriet er in einem «Gala»–Interview.