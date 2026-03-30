«Let's Dance»-Star Cibis wird Papa: Darum tippt er auf einen Sohn

«Let's Dance»–Profi Andrzej Cibis (38) und seine Frau Victoria werden wieder Eltern – und haben auch schon eine Vermutung, was das Geschlecht des Babys betrifft. In einem RTL–Interview verriet der 38–Jährige, wie es dazu kam: Nachdem seine schwangere Frau sich zu einem Nickerchen hingelegt hatte, habe sie nach dem Aufwachen «einen Glow» gehabt wie nach Wochen im Wellnessurlaub, erklärte der Tanzstar: «Sie sah so gut aus, dass wir die Vermutung haben, es wird wahrscheinlich ein Brüderchen.»