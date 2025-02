«Let's Dance»-Star Ekaterina Leonova ist wieder vergeben

«Let's Dance»–Stars freuen sich für das Paar

In den Kommentaren gratulieren zahlreiche Fans der Profitänzerin, die seit 2013 Teil der RTL–Tanzshow «Let‹s Dance» ist. Auch ihre Showkollegen und –kolleginnen lassen es nicht nehmen und drücken ihre Freude aus. «Freue mich so sehr für dich, für euch», schrieb Malika Dzumaev (33), während Kathrin Menzinger (36) und Evgeny Vinokurov (34) drei rote Herzen kommentierten. Alexandru Ionel (30) habe bereits ein Bier mit Leonovas Partner getrunken. «Deshalb kann ich guten Gewissens sagen: Er ist ein Top–Partner für dich! Herzlichen Glückwunsch! Ekat, mach› also keinen Scheiss», verriet der Tänzer.