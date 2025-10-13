«Let's Dance»-Star Motsi Mabuse verrät ihr Abnehmgeheimnis

Keine Lust auf Panikmache

Was die Jurorin besonders antreibt, ist die Vorbereitung auf eine neue Lebensphase. Die Wechseljahre stehen bevor, und Mabuse möchte gewappnet sein. «Ich bereite mich auf das vor, was kommen könnte. Ich will bereit sein», erklärt sie offen. Dabei stört sie die negative Berichterstattung zu diesem Thema: «Ich hasse es, dass jeder Podcast und alles, was ich online darüber sehe, auf Angstmacherei basiert.»