«Let's Dance»-Star Oana Nechiti gibt Schauspieldebüt bei «Rote Rosen»

Darum geht's in den «Rote Rosen»–Folgen mit Oana Nechiti

In «Rote Rosen» wird Nechiti als Tanzoach zu sehen sein. Carla (Maria Fuchs, 48) plant ein Tanz–Event in ihrem Restaurant, um dessen Image aufzupolieren. Der eifersüchtige Gunter (Hermann Toelcke, 70) soll als neuer Besitzer des «Carlas» dabei ausgerechnet mit seinem Konkurrenten Silvio (Alberto Ruano, 49) zusammenarbeiten. Gunter will bei dem Charity–Tanz–Event Merle (Anja Franke, 59) beeindrucken und bittet kurzerhand Oana um ein Salsa–Coaching. Merle ist amüsiert über so viel Engagement. Und Gunter fühlt sich bestätigt, als Merle ihn zum Abschlusstanz als Tanzpartner aussucht. Bis Carla ihn auf den Boden der Tatsachen zurückholt...