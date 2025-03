«Let's Dance»-Star Paola Maria Koslowski macht Essstörung publik

Die diesjährige «Let's Dance»–Kandidatin Paola Maria Koslowski (31) leidet an einer Essstörung. Auf ihrem Instagram–Account hat die Influencerin ein umfassendes Video geteilt, in dem sie offen über ihre Probleme mit ihrem Essverhalten redet. Sie habe zahlreichen Nachrichten erhalten, nachdem Fans bemerkt hätten, dass Koslowski immer mehr abnimmt. «Wenn ich emotional belastet bin und viel Stress habe, kann ich nicht essen», erklärt sie in dem Clip. Diese Probleme habe sie immer wieder, aktuell sei es aber so ausgeprägt, dass Koslowski «tagelang» nichts essen könne: «Wenn ich esse, fühlt sich das für mich wie ein Kampf an. Ich habe nie Hunger.»