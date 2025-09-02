«Let's Dance»-Star Zsolt Sándor Cseke hat sich verlobt

Hochzeit im nächsten Sommer?

Wann die Trauung stattfinden wird, ist nicht bekannt. In diesem Jahr dürfte es allerdings zeitlich knapp werden. Denn Cseke ist seit 2021 alljährlich Teilnehmer der «Let's Dance Live Tour», die am 1. November in Riesa startet. Ab Frühjahr 2026 starten bereits die Vorbereitungen zur neuen TV–Staffel der Tanzshow auf RTL, deren Dreharbeiten in der Regel bis Mai andauern. Bei der 18. Staffel im Frühjahr 2025 tanzte der 37–Jährige mit der Influencerin Selfiesandra und belegte mit ihr den vierten Platz.