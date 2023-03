«Let's Dance»: Tanzpartnertausch auf dem TV-Parkett

Chryssanthi Kavazi möchte doch nur Spass haben

Den Tanzabend eröffnete «Kneipenkind» und Schauspielerin Chryssanthi Kavazi (34) mit Vadim Garbuzov (35). Dass sie Spass an einem peppigen Charleston zu «Girls Just Wanna Have Fun» hatte, war offensichtlich. Es sei «fun, fun, fun, fun», sie so wie heute tanzen zu sehen, urteilte Jorge González (55). Dem konnte sich seine Jury-Kollegin Motsi Mabuse (41) grösstenteils anschliessen und selbst Joachim Llambi (58) zeigte sich insgesamt recht gnädig - 23 Punkte für das Tanzpaar.