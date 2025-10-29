«Let's Dance»-Tour: Diese Tänzerinnen und Tänzer sind dabei

Die «Let's Dance»–Tour startet am 1. November in Riesa, Sachsen, und endet am 4. Dezember in Mannheim, Baden–Württemberg. Doch wer genau wird dieses Mal mit wem über das Parkett wirbeln?
Profitänzerin Malika Dzumaev kehrt nach ihrem schweren Bandscheibenvorfall auf die Bühne zurück. Weniger erfreulich hingegen: Renata Lusin muss dieses Jahr passen. Die Tänzerin hat sich aufgrund ihrer Schwangerschaft gegen eine Teilnahme entschieden. Für sie springt Marta Arndt ein. Ausserdem sind Anastasia Maruster, Kathrin Menzinger, Zsolt Sándor Cseke, Vadim Garbuzov, Sergiu Maruster, Katja Kalugina, Patricija Ionel, Mariia Maksina, Ekaterina Leonova, Valentin Lusin, Alexandru Ionel, Evgeny Vinokurov, Paul Lorenz und Mikael Tatarkin mit dabei.
Bei den prominenten Teilnehmern und Teilnehmerinnen erwarten die Zuschauenden vertraute Gesichter aus der TV–Show. So wird «Dancing Star 2025», Diego Pooth, auf der Bühne erneut sein Können unter Beweis stellen. Turner Fabian Hambüchen, Schwimmer Taliso Engel, Schauspielerin Ann–Kathrin Bendixen, Sängerin Ella Endlich und Schauspieler Mark Keller komplettieren das Star–Aufgebot. Marie Mouroum wird bei einigen Shows als Ersatz für Keller einspringen.
Wer tanzt mit wem?
Da bei der Live–Tour mehr Profis als Promis dabei sind, wird es auch dieses Jahr zu einigen Profi–Paarungen kommen. Hier kommt es zu überraschenden Konstellationen.
Taliso Engel tanzt wie bereits in der regulären Staffel 2025 mit Patricija Ionel. Auch Anastasia Maruster ist mit ihrem TV–Partner Fabian Hambüchen wiedervereint. Dancing Star Diego Pooth und Ekaterina Leonova bilden ebenfalls erneut ein Duo. Mark Keller, der bei «Let's Dance» 2024 vorzeitig ausschied, bekommt auf der Tour eine zweite Chance. Er tanzt wieder mit seiner damaligen Profitänzerin Kathrin Menzinger. Marie Mouroum, die Keller an einigen Terminen vertritt, darf mit ihrem einstigen Partner Alexandru Ionel aufs Parkett.
Interessante Kombination
Doch eine Kombination sorgt für Stirnrunzeln: Ann–Kathrin Bendixen kehrt nicht zu ihrem Profitänzer von 2024 zurück. Statt mit Valentin Lusin tanzt sie bei der Live–Tour mit Zsolt Sándor Cseke. Warum ausgerechnet hier eine Änderung vorgenommen wurde, bleibt unklar.
Die Tournee knüpft an den Erfolg von über vier ausverkauften Tour–Jahren an. Seit 2006 fesselt die deutsche Adaption des BBC–Formats «Strictly Come Dancing» Millionen TV–Zuschauende. Bei der Live–Tour ziehen 17 Trucks und 680 Tonnen Equipment durchs Land, erklärt der Veranstalter Semmel Concerts auf seiner Seite. Mehr als 140 Menschen arbeiten an dieser imposanten Show, die auf einer 250 Quadratmeter grossen Tanzfläche stattfindet.