«Let's Dance»-Tour: Diese Tänzerinnen und Tänzer sind dabei

Taliso Engel tanzt wie bereits in der regulären Staffel 2025 mit Patricija Ionel. Auch Anastasia Maruster ist mit ihrem TV–Partner Fabian Hambüchen wiedervereint. Dancing Star Diego Pooth und Ekaterina Leonova bilden ebenfalls erneut ein Duo. Mark Keller, der bei «Let's Dance» 2024 vorzeitig ausschied, bekommt auf der Tour eine zweite Chance. Er tanzt wieder mit seiner damaligen Profitänzerin Kathrin Menzinger. Marie Mouroum, die Keller an einigen Terminen vertritt, darf mit ihrem einstigen Partner Alexandru Ionel aufs Parkett.