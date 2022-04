«Let's Dance»: Während Amiras Tanz kullern sogar Tränen bei Oli Pocher

Amira Pocher (29) hat am Freitagabend in der neuen Ausgabe von «Let's Dance» auf dem TV-Parkett einen der emotionalsten Auftritte hingelegt, die es in der aktuellen Staffel bisher gegeben hat. Sie erhielt nicht nur Standing Ovations vom begeisterten Studio-Publikum, sondern schaffte es mit ihrem Freestyle auch, dass selbst bei ihrem Ehemann, Oliver Pocher (44), die Tränchen kullerten. Nach den «Magic Moments» der Stars musste aber auch ein Kandidat gehen.