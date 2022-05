«Let's Dance»: Wie ging es für Rúrik Gíslason nach seinem Sieg weiter?

Auch der «Let‹s Dance»-Familie blieb er treu. Im Herbst 2021 wurde er Teil der «Let›s Dance»-Tour. Bei Instagram schrieb er nach den Live-Auftritten: «Ich hätte nie geglaubt, dass ich vor Tausenden von Menschen in ausverkauften Arenen tanzen würde!» Diese Erfahrung sei absolut erstaunlich gewesen und er könne nicht wirklich glauben, was passiert sei. «Eure Unterstützung und die Atmosphäre in den Arenen war unglaublich und dies ist sicherlich eine Erfahrung, an die ich mich für den Rest meines Lebens erinnern werde.» In der diesjährigen «Let's Dance»-Staffel sprang er kurzerhand für Juror Joachim Llambi (57) zum Auftakt in der Kennenlernshow ein, da dieser positiv auf Corona getestet worden war.