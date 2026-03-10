«Let's Dance»: Zuschauer müssen sich auf Änderung einstellen

«Let's Dance» weicht für Fussball aus

Die vierte Episode der beliebten Tanzshow wird nicht am Freitag, 27. März, laufen, sondern erst zwei Tage später am 29. März. Damit wird die Live–Show an einem ungewohnten Tag ausgestrahlt: an einem Sonntag. Bei der Uhrzeit müssen sich die Fans allerdings nicht umstellen. «Let's Dance» startet am 29. März wie immer zur Primetime um 20:15 Uhr (RTL und RTL+).