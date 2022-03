«Let's Dance»: Zwangspause für Bastian Bielendorfer

Zahlreiche Ausfälle seit Staffelstart

In der zweiten Live-Show werden also nur zwölf statt dreizehn Tanzpaare auf dem Parkett zu sehen sein. Aber auch unter ihnen gibt es einige Änderungen: Nachdem Hardy Krüger jr. bereits die erste reguläre Sendung aufgrund eines positiven Coronatests aussetzen musste, darf er auch in der zweiten Show nicht antreten. Damit scheidet er aus dem Wettbewerb aus. Die zuvor ausgeschiedene Prinzessin Lilly zu Sayn-Wittgenstein (49) rückt für den Schauspieler nach.