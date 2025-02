Letzte Chance für die Fans: Wu-Tang Clan gehen auf Abschiedstournee

Los geht die finale Tour am 6. Juni 2025 in Baltimore. Sie führt durch 27 Städte in den USA und Kanada. Am 18. Juli 2025 geht die Reise mit einem Gig in Philadelphia zu Ende. Mit im Gepäck ist das Rap–Duo Run the Jewels als Vorband. Der Kartenvorverkauf startet am Freitag (28. Februar).