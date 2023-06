«Arschflattern und Dünnschiss» bei Serkan Yavuz (29). Das bedeutet: Finale bei «Kampf der Realitystars» (Mittwoch, 14. Juni, 20:15 Uhr bei RTLzwei, auch bei RTL+). Als Superfan der Sendung, der für eine symbolische Gage von einem Euro am Start ist, weiss er, was ihn in den letzten Spielen erwarten könnte. So paukt er Fakten zur Show, die im Endspiel gerne abgefragt werden. Er zählt nicht nur die Stufen der Treppe, sondern auch die Glühbirnen, die sie beleuchten.