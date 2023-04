Letzte Kollektion: Tom Ford tritt als Kreativdirektor zurück

Tom Ford (62) geht in den Ruhestand - zumindest in seiner Position als Kreativdirektor der nach ihm benannten Modemarke, die im November 2022 an Estée Lauder verkauft wurde. Auf seiner Webseite stellte der US-Designer vergangene Woche seine letzte Linie, die Herbst/Winter-Kollektion 2023, vor. Jetzt gibt das Unternehmen auch einen Nachfolger für Ford bekannt.