Letzte Station beim Militär: Prinzessin Leonor nimmt im Cockpit Platz

In einer Mitteilung des spanischen Königshauses wurden weitere Einzelheiten zu dem besonderen Ereignis bekanntgegeben. Demnach habe sich Leonor im Kommandogebäude auch in das Ehrenbuch der Akademie eingetragen. Dort schrieb sie: «Heute beginne ich die dritte Etappe meiner militärischen Ausbildung an dieser Generalakademie für Luft– und Raumfahrt. Ich freue mich sehr auf diesen Kurs, in dem ich die Möglichkeit haben werde, meine Ausbildung im Bereich der Luftfahrt zu beginnen und zusammen mit meinen Kommilitonen praktische und theoretische Fragen der Militärluftfahrt zu lernen.» Von der Uniform ging es für die 19–Jährige dann in den Fluganzug und ins Cockpit, wo sie vom Ausbilder erste technische Erläuterungen bekam.