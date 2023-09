Schon kommende Woche steht ihr Abschied an: Caren Miosga (54) moderiert am 5. Oktober zum letzten Mal die «Tagesthemen». Das gab der NDR nun bekannt. Miosga erklärte in der Mitteilung: «So viele Jahre an der Seite so grossartiger Kolleginnen und Kollegen arbeiten zu dürfen, mit dem Ziel, jeden Tag aufs Neue eine komplexe Welt besser zu verstehen und die bestmögliche Sendung zu bauen – dafür bin ich unendlich dankbar.»