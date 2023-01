Letzter Abschied: Leichnam von Benedikt XVI. aufgebahrt

Joseph Ratzinger, wie Benedikt XVI. mit bürgerlichem Namen hiess und am 31. Dezember mit 95 Jahren verstorben war, wird am 5. Januar 2023 ab 09:30 Uhr in Rom beerdigt. Sein Nachfolger, Papst Franziskus (86), werde die Leitung der Totenmesse übernehmen, wie «Vatican News» unter Berufung auf das vatikanische Presseamt berichtet.