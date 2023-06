Der Superstar betrat stilecht mit goldenem Jackett und roter Sonnenbrille die Hauptbühne des traditionsreichen Festivals. «Es ist vielleicht mein letzter Auftritt in England, in Grossbritannien, also will ich gut sein», sagte er zum Publikum. Über 100.000 Menschen sollen Elton Johns Abschied von britischen Bühnen besucht haben. Laut "The Guardian" hatten viele davon bis zu 17 Stunden ausgeharrt, um einen guten Platz in den vorderen Reihen zu ergattern.